Лавров заявил, что современные институты утратили смысл из-за политики США
Глава МИД России Сергей Лавров обвинил политику США во влиянии на то, что современные институты потеряли смысл и стали недееспособными. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, действия американских властей являются единственной причиной, которая привела к данному положению.
В качестве примера глава ведомства привел решение США о выходе из Договора о противоракетной обороне, а также Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Договора об открытом небе (ДОН).
«На очереди Договор о стратегических и наступательных вооружениях», — добавил Лавров.
Кроме того, министр напомнил о выходе США из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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