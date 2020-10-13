Лавров заявил, что современные институты утратили смысл из-за политики США

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил политику США во влиянии на то, что современные институты потеряли смысл и стали недееспособными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, действия американских властей являются единственной причиной, которая привела к данному положению.

В качестве примера глава ведомства привел решение США о выходе из Договора о противоракетной обороне, а также Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Договора об открытом небе (ДОН).

«На очереди Договор о стратегических и наступательных вооружениях», — добавил Лавров.

Кроме того, министр напомнил о выходе США из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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