Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Директор Долиной об обещании друзей подарить певице квартиру: «Дай бог»

Директор Долиной ответил на обещание друзей подарить ей квартиру словами «дай бог»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал «Газете.Ru» новости о том, что друзья артистки хотят подарить ей квартиру. Представитель отметил, что «дай бог» так и случится.

На данный момент Пудовкин не знает, когда Долина решит квартирный вопрос. Он не стал опровергать, что недвижимость у певицы может появиться и благодаря друзьям.

«Дай бог. Когда будет [квартира], тогда и будет», — заявил директор артистки.

Об обещании друзей Ларисы Долиной журналистам рассказал бизнесмен и меценат Юрий Растегин. По его словам, благодаря приятелям совсем скоро у певицы может появиться крыша над головой. Однако он уточнил, что пока Долина не разрешает об этом говорить.

Также Растегин объяснил, почему влиятельные друзья не помогли вокалистке с деньгами для Полины Лурье. Он признался, что инициативы были, но Долина отказывалась, так как ждала решение суда.

16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал Полину Лурье законной хозяйкой квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной, действовавшей под влиянием мошенников. Однако ключи Лурье получила спустя месяц. Дверь квартиры пришлось вскрывать, так как певица в тот момент находилась на отдыхе за границей.

Ранее музыкальная академия Ларисы Долиной заработала 14 млн рублей в 2025 году.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!