Директор Долиной об обещании друзей подарить певице квартиру: «Дай бог»

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал «Газете.Ru» новости о том, что друзья артистки хотят подарить ей квартиру. Представитель отметил, что «дай бог» так и случится.

На данный момент Пудовкин не знает, когда Долина решит квартирный вопрос. Он не стал опровергать, что недвижимость у певицы может появиться и благодаря друзьям.

«Дай бог. Когда будет [квартира], тогда и будет», — заявил директор артистки.

Об обещании друзей Ларисы Долиной журналистам рассказал бизнесмен и меценат Юрий Растегин. По его словам, благодаря приятелям совсем скоро у певицы может появиться крыша над головой. Однако он уточнил, что пока Долина не разрешает об этом говорить.

Также Растегин объяснил, почему влиятельные друзья не помогли вокалистке с деньгами для Полины Лурье. Он признался, что инициативы были, но Долина отказывалась, так как ждала решение суда.

16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал Полину Лурье законной хозяйкой квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной, действовавшей под влиянием мошенников. Однако ключи Лурье получила спустя месяц. Дверь квартиры пришлось вскрывать, так как певица в тот момент находилась на отдыхе за границей.

