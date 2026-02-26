Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Суд оставил под стражей экс-главу филиала парков «Ривьера» в Сочи

Суд в Сочи арестовал экс-главу Адлерского парка по делу о превышении полномочий
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд в Сочи арестовал бывшего главу Адлерского филиала парков «Ривьера», обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«Бывшему управляющему Адлерского филиала МУП культуры «Парки отдыха «Ривьера Сочи» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу.

По данным следствия, в мае 2024 года фигурант, действуя по доверенности от «Парков отдыха «Ривьера Сочи», вместе с сообщниками получил незаконный доход на сумму свыше 100 млн рублей. Утверждается, что мужчина заключал сделки об аренде земельных участков с предпринимателями, которые являлись его родственниками.

19 февраля суд в Новороссийске арестовал бывшего главу водоканала по обвинению в превышении должностных полномочий.

Ранее в Петербурге суд арестовал заведующего моргом по делу о продаже тел пациентов.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!