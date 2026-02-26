Суд оставил под стражей экс-главу филиала парков «Ривьера» в Сочи

Суд в Сочи арестовал экс-главу Адлерского парка по делу о превышении полномочий

Суд в Сочи арестовал бывшего главу Адлерского филиала парков «Ривьера», обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«Бывшему управляющему Адлерского филиала МУП культуры «Парки отдыха «Ривьера Сочи» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу.

По данным следствия, в мае 2024 года фигурант, действуя по доверенности от «Парков отдыха «Ривьера Сочи», вместе с сообщниками получил незаконный доход на сумму свыше 100 млн рублей. Утверждается, что мужчина заключал сделки об аренде земельных участков с предпринимателями, которые являлись его родственниками.

