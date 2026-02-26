В России вырос курс доллара

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 77,1218 рубля, что на 65,4 копейки выше предыдущего значения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс евро вырос на 70,7 копейки — до 91,0281 рубля.

Курс юаня поднялся на 13 копеек и составил 11,2487 рубля.

Курсы валют установлены на пятницу, 27 февраля.

20 февраля преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин заявил, что курс доллара вернется к 85–90 рублям при ключевой ставке 12%.

13 февраля эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому к весне 2026 года курс доллара может вернуться в диапазон 79–83 рубля, а при неблагоприятном сценарии краткосрочно уходить к 85 рублям. Курс евро будет удерживаться в коридоре 87–91 рубль, юань — 11,3–11,9 рубля. Такой расклад укладывается в базовый сценарий умеренного ослабления рубля на горизонте ближайших месяцев после решения о снижении ключевой ставки до 15,5%, считает специалист.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предсказал курс доллара на конец 2026 года на уровне 95-100 рублей.