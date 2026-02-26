Размер шрифта
В Верховной раде осудили спикера парламента Грузии за слова о Зеленском

Спикер Рады Стефанчук: Украина не нуждается в наставлениях от морализаторов
РИА «Новости»

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал «морализатором» председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили за его слова о неблагодарности президента Украины Владимира Зеленского. Свою позицию Стефанчук изложил в соцсети X.

Стефанчук прокомментировал слова Папуашвили о том, что Зеленский «неблагодарный человек», которые спикер грузинского парламента произнес в ходе обсуждения голосования Грузии по антироссийской резолюции в ООН. Грузия эту резолюцию поддержала, однако Стефанчук подчеркнул, что «это точно не благотворительность и не подвиг», а «минимальный уровень приличия в 2026 году».

По его словам, те, кто упрекают Украину в «неблагодарности», «на самом деле прикрывают утрату собственного достоинства и демонстрируют низменную покорность».

«Украина не нуждается в наставлениях от морализаторов, выступающих ретрансляторами нарративов «русского мира». Украина нуждается в настоящих союзниках — тех, кто понимает, что в борьбе с русским злом важны не комплименты, а твердая позиция и реальная поддержка», — написал Стефанчук.

24 февраля состоялось голосование по антироссийской резолюции ООН, посвященной украинскому кризису. Против нее проголосовали 12 государств, включая Россию. «За» выступили 107 стран, а 51 государство воздержалось. Среди последних были США, Сербия, Бразилия и другие. При этом председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что американская делегация хотела убрать из резолюции пункт о «справедливом и прочном мире».

В МИД России отметили, что резолюция была призвана помешать переговорам по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в Европе рассказали, как «поджигатели войны» изображают стремление к миру.

 
