В Новом Уренгое мужчина избил в подъезде разносчика листовок и угодил под суд

Житель Нового Уренгоя попал под суд за нападение на подростка в подъезде

Житель Нового Уренгоя ответит в суде за избиение подростка, разносившего листовки. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

В Новом Уренгое завершено расследование инцидента, который произошел 9 января и привлек внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В тот день 33-летний житель многоквартирного дома в микрорайоне Мирный жестоко избил подростка, разносившего листовки.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, юноша спокойно раскладывал рекламу в почтовые ящики, когда к нему подошел мужчина в желтой футболке и спровоцировал драку.

Он нанес оппоненту более 20 ударов кулаками, а затем достал нож и едва не устроил поножовщину. В ходе расследования выяснилось, что мужчина напал на несовершеннолетнего из-за надуманной обиды, после того, как ему показалось, что юноша нагрубил его матери по домофону.

Подросток отделался ушибами мягких тканей и кровоподтеками, а также получил ушиб почек. Нападавшего будут судить по делу о хулиганстве с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Волгоградской области ревнивый муж избил жену до разрыва печени.