Во Франции неизвестный позвонил в редакцию газеты, угрожая взорвать мэрию

Офис трех французских региональных газет на северо-востоке страны эвакуировали после получения угрозы взрыва. Об этом сообщило одно из изданий L'Est Républicain, передает РИА Новости.

«Офис L'Est Républicain, Républicain Lorrain и Vosges Matin, расположенный в коммуне Удемон (департамент Мёрт и Мозель), получил предупреждение о бомбе после звонка человека, угрожавшего активировать взрывное устройство в мэрии (другой коммуны. – прим. ред.) Сен-Макс, а также в редакции газеты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что неизвестный позвонил в редакцию газеты и пригрозил, что взорвет мэрию Сен-Макса, если газета Est Républicain немедленно не опубликует на своем сайте его требования. Он также заявил, что может взорвать еще одно взрывное устройство в самом офисе газеты.

Информацию передали правоохранителям, которые эвакуировали всех сотрудников СМИ. После проверки сотрудникам офиса разрешили вернуться на рабочие места.

Какие требования выдвигал злоумышленник, СМИ не уточняет.

На неделе мэрию Сен-Макса уже эвакуировали из-за угрозы взрыва, тогда преступник требовал €10 тыс. Сообщение о бомбе оказалось ложным.

До этого сообщалось, что трое неизвестных угрожали устроить теракт в теракт в башне «Neva Towers» в «Москва-Сити». Их личности были установлены.

Ранее пьяная россиянка угрожала взорвать многоэтажку из-за обиды на врачей.