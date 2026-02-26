Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Во Франции неизвестный позвонил в редакцию газеты, угрожая взорвать мэрию

Офис трех региональных газет Франции эвакуировали после получения угроз о взрывах
Sarah Meyssonnier/Reuters

Офис трех французских региональных газет на северо-востоке страны эвакуировали после получения угрозы взрыва. Об этом сообщило одно из изданий L'Est Républicain, передает РИА Новости.

«Офис L'Est Républicain, Républicain Lorrain и Vosges Matin, расположенный в коммуне Удемон (департамент Мёрт и Мозель), получил предупреждение о бомбе после звонка человека, угрожавшего активировать взрывное устройство в мэрии (другой коммуны. – прим. ред.) Сен-Макс, а также в редакции газеты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что неизвестный позвонил в редакцию газеты и пригрозил, что взорвет мэрию Сен-Макса, если газета Est Républicain немедленно не опубликует на своем сайте его требования. Он также заявил, что может взорвать еще одно взрывное устройство в самом офисе газеты.

Информацию передали правоохранителям, которые эвакуировали всех сотрудников СМИ. После проверки сотрудникам офиса разрешили вернуться на рабочие места.

Какие требования выдвигал злоумышленник, СМИ не уточняет.

На неделе мэрию Сен-Макса уже эвакуировали из-за угрозы взрыва, тогда преступник требовал €10 тыс. Сообщение о бомбе оказалось ложным.

До этого сообщалось, что трое неизвестных угрожали устроить теракт в теракт в башне «Neva Towers» в «Москва-Сити». Их личности были установлены.

Ранее пьяная россиянка угрожала взорвать многоэтажку из-за обиды на врачей.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!