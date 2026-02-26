Размер шрифта
Путин дал поручение по поддержке работающих родителей

Путин поручил кабмину подготовить предложения по поддержке работающих родителей
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по поддержке и повышению доходов работающих родителей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам большой пресс-конференции главы государства, прошедшей 19 декабря 2025 года.

«Представить предложения о совершенствовании подходов к предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей (в том числе ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка), в целях стимулирования трудоустройства родителей и повышения доходов от трудовой деятельности», — сказано в документе.

Срок исполнения поручения — до 1 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

20 февраля Путин подписал закон, который позволит сохранить пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода. Пособие сохраняется, если доход семьи превысил прожиточный минимум не более чем на 10%.

Ранее Путин поручил модернизировать меры поддержки семьям.

 
