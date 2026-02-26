Фармкомпания «АВВА РУС» может искать инвестора

Фармацевтическая компания «АВВА РУС» может рассматривать привлечение инвестора. Об этом со ссылкой на два источника написал «Фармвестник».

Издание сообщает, что на переговорах обсуждалась возможная оценка бизнеса на уровне около 12 млрд рублей, при этом основная часть стоимости якобы приходится на интеллектуальную собственность.

В самой компании информацию о продаже опровергли. Генеральный директор «АВВА РУС» Алексей Егоров заявил, что предприятие не выставлено на продажу, однако руководство открыто к партнерствам и совместным проектам. По его словам, «АВВА РУС» готова вести переговоры с потенциальными инвесторами и рассматривать различные форматы сотрудничества.

В компании также напомнили о завершении крупного инвестиционного проекта. В 2025 году был введен в эксплуатацию новый производственный участок, над которым работали три года. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности. На площадке запущены мощности по выпуску фармацевтических субстанций и новый цех по производству твердых лекарственных форм, оснащенный современным оборудованием. Планируется выпуск 11 новых препаратов и субстанций. Производственная мощность предприятия оценивается в 46 млн упаковок лекарств в год. Общий объем инвестиций в проект превысил 1,5 млрд рублей.

По данным аналитической компании AlphaRM, по итогам 2025 года продажи «АВВА РУС» достигли почти 5,7 млрд рублей, а объем реализации составил более 17 млн упаковок. Компания на 100% принадлежит швейцарской «АВВА Фармасьютикалс».

Ранее ФАС поддержала российскую Biocad в споре с AstraZeneca из-за онкопрепарата.