В Женеве начались переговоры США и Украины

Sky News: переговоры делегаций США и Украины начались в Женеве

Встреча делегаций США и Украины началась в Женеве. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Ведущий украинский переговорщик Рустем Умеров встречается с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в швейцарском городе Женева», — передает канал.

Делегации встречаются в преддверии нового раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, которые запланированы на начало марта.

До этого РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что 26 февраля в Женеву на переговоры с американской стороной прибудет спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам собеседника агентства, Дмитриев встретится «по своей линии» с американскими представителями, специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Накануне ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта, место согласуется. Кроме того, по данным агентства, следующие трехсторонние переговоры по Украине могут состояться не в Женеве.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может состояться 26-27 февраля.

Ранее в Совфеде объяснили перенос переговоров между Россией и Украиной.