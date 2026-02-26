Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

Путин утвердил список поручений по итогам большой пресс-конференции
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся в декабре 2025 года. Список опубликован на сайте Кремля.

В перечень вошли 13 пунктов, разделенных на четыре группы. Поручения главы государства затронули меры социальной поддержки, помощь ветеранам специальной военной операции (СВО), лекарственное обеспечение, тарифы ЖКХ и так далее.

В частности, российский лидер поручил представить предложения об усилении контроля за соблюдением застройщиками ввода жилья по договорам долевого участия. Предложения необходимо представить до 1 июля.

Также глава государства дал поручение правительству РФ подготовить предложения по поддержке и повышению доходов работающих родителей. Срок исполнения поручения — до 1 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил рассмотреть продление ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!