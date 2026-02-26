Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся в декабре 2025 года. Список опубликован на сайте Кремля.

В перечень вошли 13 пунктов, разделенных на четыре группы. Поручения главы государства затронули меры социальной поддержки, помощь ветеранам специальной военной операции (СВО), лекарственное обеспечение, тарифы ЖКХ и так далее.

В частности, российский лидер поручил представить предложения об усилении контроля за соблюдением застройщиками ввода жилья по договорам долевого участия. Предложения необходимо представить до 1 июля.

Также глава государства дал поручение правительству РФ подготовить предложения по поддержке и повышению доходов работающих родителей. Срок исполнения поручения — до 1 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил рассмотреть продление ежемесячного пособия по уходу за ребенком.