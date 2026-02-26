Джако осужденный: главарю крупнейшей в России банды киллеров утвердили приговор

Верховный суд России оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву по прозвищу Джако — одному из самых известных лидеров преступного сообщества 2000-х годов. Осужденный за организацию ОПГ и серию убийств попытался оспорить наказание, однако кассационная жалоба защиты была отклонена. Почему суд отказал в пересмотре дела и в чем обвиняли Гагиева — в материале «Газеты.Ru».

Решение кассационной инстанции

Верховный суд России не нашел оснований для смягчения наказания Аслану Гагиеву, также известному как Джако — лидеру одной из крупнейших преступных группировок 2000-х годов, действовавшей в Московском регионе и Северной Осетии — Алании. Как напомнили в пресс-службе инстанции, на счету созданной им ОПГ — многочисленные убийства политиков, предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов .

Ранее Южный окружной военный суд признал Гагиева виновным в организации и руководстве преступным сообществом, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Ему назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. Апелляционная инстанция поддержала этот приговор .

В кассации защита настаивала на пересмотре решения, однако коллегия по делам военнослужащих сочла назначенное наказание соразмерным содеянному и оставила судебные акты без изменений.

«Армия киллеров» и 60 убийств

Следствие называло созданную Гагиевым структуру одной из самых масштабных киллерских сетей 2000-х годов. По версии СК, в ОПГ входило более 50 человек, а сама группировка фактически действовала как «частная армия» наемных убийц. Банда выполняла заказные убийства в Москве, Московской области и Северной Осетии.

По данным следствия, на счету сообщества — около 60 убийств. Среди жертв были чиновники, силовики и предприниматели. К наиболее резонансным эпизодам относят убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. В числе погибших также назывались начальник УБОП МВД Северной Осетии Марк Мецаев, начальник отдела УУР МВД республики Виталий Чельдиев и его сын Заурбек, заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев .

В 2011 году в Москве был застрелен бывший топ-менеджер «Финансовой лизинговой компании» и глава совета директоров WADAN YARDS Андрей Бурлаков. В августе 2012-го убили следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александра Леонова.

Следствие также утверждало, что по поручению Гагиева в Северной Осетии были сформированы три вооруженные группы из местных жителей, которых снабжали оружием и боеприпасами. Целью называлось установление доминирующего положения в криминальной среде.

После бегства из России в 2014 году Гагиев был объявлен в международный розыск. Его задержали в Австрии в 2015-м, где он пытался получить статус беженца. Экстрадиция затянулась, в том числе из-за заявлений защиты о «редкой форме аэрофобии», однако в 2018 году Австрия выдала его России.

Часть участников группировки уже осудили. Несколько фигурантов получили длительные сроки, одного из руководителей банды приговорили к пожизненному лишению свободы. Еще ряд предполагаемых участников числятся в розыске. Сам Гагиев вину не признал. Он также отказался давать показания.

Слухи о СВО и позиция ФСИН

После оглашения приговора вокруг фигуры Гагиева вновь поднялась волна обсуждений. В соцсетях распространилось аудиосообщение на осетинском языке, в котором человек с похожим голосом говорит, что находится «на воле» и «на приграничье». Это породило слухи о якобы его отправке на спецоперацию.

ФСИН опровергла эти сообщения. В региональном управлении заявили, что пожизненно осужденный продолжает отбывать наказание в колонии «Полярная сова» в Харпе на Ямале и никуда не выезжал. По словам представителей ведомства, осужденные к пожизненному лишению свободы на СВО не направляются.

При этом СМИ сообщали, что Гагиев действительно писал заявление с просьбой отправить его на спецоперацию. Его адвокат комментировать ситуацию отказался. Ранее подобные обращения от пожизненно осужденных уже рассматривались, однако суды отказывали, ссылаясь на действующий порядок, запрещающий заключать контракт с такими заключенными.