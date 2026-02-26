Размер шрифта
Общество

Суд признал законным увольнение сотрудника по рекомендации ИИ

Corriere della Sera: суд признал законным увольнение сотрудника по совету ИИ
В Италии суд подтвердил законность увольнения сотрудника, которого сократили по совету искусственного интеллекта, пишет Corriere della Sera.

Суд в Риме признал законным увольнение сотрудника в ходе корпоративной реорганизации, при которой использовались инструменты искусственного интеллекта. Решение стало одним из первых в итальянской судебной практике, где технологии ИИ прямо фигурируют в трудовом споре.

Дело касалось графического дизайнера, работавшего в компании по кибербезопасности. На фоне экономических трудностей предприятие провело реструктуризацию, централизовав ряд функций и внедрив технологические решения для оптимизации процессов. В результате должность сотрудника была упразднена, после чего последовало увольнение по «обоснованной объективной причине».

Суд поддержал позицию работодателя, указав на наличие реальных экономических и организационных причин, прямую связь между реорганизацией и потерей рабочего места, а также невозможность перевода работника на другую должность. При этом суд подчеркнул, что искусственный интеллект не является самостоятельным юридическим основанием увольнения, а рассматривается лишь как инструмент повышения эффективности бизнеса.

