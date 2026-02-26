Размер шрифта
Путин поручил усилить контроль за сроками передачи жилья застройщиками

Путин поручил усилить контроль за соблюдением сроков передачи жилья по ДДУ
правительство Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения об усилении контроля за соблюдением застройщиками ввода жилья по договорам долевого участия (ДДУ). Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Представить предложения об усилении контроля за соблюдением застройщиками сроков передачи гражданам жилых помещений, являющихся предметом договоров участия в долевом строительстве», — говорится в поручении.

Предложения необходимо представить до 1 июля.

Накануне «Известия» писали, что за время снижения ключевой ставки число сделок ДДУ выросло на 54,3% в городах-миллионниках. По информации источников, самый значительный рост числа сделок ДДУ с мая 2025-го по январь 2026-го зафиксирован в Уфе, Краснодаре и Перми.

С 1 января 2026 в России перестал действовать мораторий на штрафы застройщикам за нарушение сроков сдачи жилья. Он являлся временной мерой, запрещающей дольщикам требовать пени за задержку сдачи квартир, штрафы за дефекты и проценты при расторжении ДДУ.

Ранее рынку новостроек предсказали коллапс на 2026 год.

 
