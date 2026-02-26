Путин поручил выполнить ревизию недостроенных объектов социальной инфраструктуры

Правительство совместно с исполнительными органами субъектов РФ, генеральной прокуратурой и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» должны провести ревизию недостроенных объектов социальной инфраструктуры. Об этом говорится в утвержденном президентом Владимиром Путиным перечне поручений по итогам прямой линии, которая состоялась 19 декабря 2025 года.

Как уточняется в документе, необходимо провести анализ объектов социнфраструктуры, строительство которых не завершено, и представить предложения о завершении строительства и сдаче их в эксплуатацию.

Глава государства поручил предоставить доклад о результатах до 1 апреля, после этого подобные отчеты должны формироваться ежеквартально.

До этого Путин поручил правительству подготовить предложения по улучшению жилищных программ для семей с детьми.

В перечень должны войти предложения по улучшению жилищных условий семей с детьми до семи лет, по возможности перехода семей из одной госпрограммы в другую по мере увеличения количества детей, по развитию льготной аренды для семей с детьми, не имеющих собственного жилья и рекомендации по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.

Ранее Путин поручил обеспечить доработки в стратегию развития образования до 2036 года.