Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Спецпредставитель Путина прибыл в отель в Женеве на переговоры с США

РИА: Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с американской стороной
Алексей Алексеев/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где должны состояться переговоры России и США. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представитель России прибыл в отель на тонированном мини-вэне в 16:25 по местному времени (18:25 мск). Отмечается, что американская делегация находится в Four Seasons с 14:00 — в отеле проходили неофициальные переговоры США с Украиной.

К моменту прибытия Дмитриева сотрудники местной полиции стали отгонять автомобили украинской делегации.

Как сообщал дипломатический источник РИА, спецпредставитель российского лидера встретится «по своей линии» с американскими представителями, специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

26 февраля пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США по-прежнему предпочитают полностью увязывать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине с обсуждением экономического сотрудничества с Россией.

Ранее на Западе сообщили, что реинтеграция РФ может быть козырем США на переговорах по Украине

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!