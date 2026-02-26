Размер шрифта
В Твери задержали Екатерину Дунцову

Полиция задержала политика Дунцову на вечере писем политзаключенным в Твери
Alexander Zemlianichenko/AP

Полицейские задержали в Твери политика Екатерину Дунцову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщила ее партия «Рассвет».

По данным партии, задержание произошло на мероприятии — «Вечере писем политическим заключенным». Дунцову увезли в отделение полиции для дачи объяснений. Помимо нее, никто из присутствующих не был задержан.

25 ноября 2024 Министерство юстиции РФ официально отказало в государственной регистрации партии «Рассвет».

31 мая того же года Минюст России включил Дунцову в этот реестр иностранных агентов за распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России, выступление против специальной военной операции, сотрудничество с нежелательным в России общественным движением, участие в проектах иноагентов и распространение сообщений и материалов иноагентов.

Позже Дунцова назвала эти обоснования противоправными и дискриминационными и решила оспорить решение Минюста о признании ее иноагентом.

В 2023 году Дунцова подавала заявку на участие в выборах президента России. До этого она работала журналистом, а с 2019 по 2022 год — депутатом Ржевской городской думы Тверской области.

Ранее в Свердловской области на «Вечере писем политзаключенным» задержали активистов «Яблока».

 
