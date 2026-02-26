В России предложили ввести ипотеку под 4% для ветеранов СВО

Фракция «Справедливая Россия» предлагает установить ставку по льготной ипотеке для участников СВО в размере 4% для отслуживших не менее двух лет, а также 2% для многодетных семей военных. Об этом представители фракции сообщили «Газете.Ru».

Депутат Марина Ким, автор инициативы, представила «Газете.Ru» параметры законопроекта «Справедливая ипотека». Программа должна действовать на всей территории Российской Федерации без региональных ограничений и распространяться как на первичный, так и на вторичный рынок жилья, а также на индивидуальное жилищное строительство.

«Если государство говорит: «мы поддерживаем своих», значит, эта поддержка должна быть реальной — без привязки к карте, без искусственных ограничений и без унизительных условий. Человек защищал страну — теперь страна должна дать ему возможность спокойно строить дом там, где он хочет жить. Это и есть справедливость», — подчеркнула Ким.

В свою очередь, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов подчеркнул, что вопрос обеспечения жильем участников СВО требует конкретных решений и финансово обеспеченных механизмов. По его словам, государственная поддержка ветеранов СВО должна учитывать их особый статус и реальные жизненные обстоятельства.

Отдельное внимание депутатами уделено механизмам финансирования программы. Среди предложений — создание «Фонда поддержки героев», использование средств от реализации конфискованного имущества, выпуск целевых государственных облигаций, а также задействование существующих инструментов военной ипотеки.

На этапе обсуждения инициатива получила поддержку со стороны сенатора Александра Кондратьева. Он заявил «Газете.Ru», что государство сегодня тратит огромные средства на ведение специальной военной операции, однако «по мере высвобождения средств их нужно в первую очередь направлять на решение проблем ветеранов». В этой связи льготная ипотека для участников СВО «должна быть особой».

По итогам круглого стола принята резолюция с рекомендациями профильным комитетам Госдумы и правительству РФ проработать параметры программы, источники финансирования и механизмы межведомственной верификации статуса участника СВО.

До этого в Госдуме предложили снизить минимальный первоначальный взнос по военной ипотеке с 20 до 10%. По мнению эксперта по недвижимости Владимира Шмелева, это было бы полезное решение, так как военная отрасль нуждается в поддержке, а приобретение жилья для ее представителей — непростая задача. Особенно позитивно такая мера скажется на рынке вторичного жилья, заявил он.

