Украинского скелетониста Гераскевича назвали неудачником в Раде

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсетях отреагировал на призыв украинского скелетониста Владислава Гераскевича лишить легкоатлета Сергея Бубку звания Героя Украины.

«Мы наблюдаем явление, которое можно назвать «неудачники-герои». Когда отсутствие результата заменяют громкими политическими заявлениями… Нападки на Бубку… Мы наблюдаем ситуацию, когда персонаж без сопоставимого масштаба пытается атаковать фигуру мирового уровня», — написал он в соцсетях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Сергея Бубку выплаты олимпийской стипендии.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

Ранее Гераскевич призвал атлетов к протестам и потребовал отставки главы МОК Кирсти Ковентри.