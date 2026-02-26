Размер шрифта
В России усилят контроль за ценами на лекарства

Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на лекарства
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ усилить контроль за ценами на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Перечень поручений по итогам пресс-конференции главы государства, прошедшей 19 декабря 2025 года, размещен на сайте Кремля.

В нем говорится, что кабмин должен совместно с исполнительными органами субъектов России, Генеральной прокуратурой РФ, Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» усилить контроль за применением цен на лекарственные препараты, внесенные в перечень ЖНВЛП.

Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 апреля текущего года.

7 февраля в Росздравнадзоре заявили, что розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России по итогам 12 месяцев 2025 года выросли на 4,7%, что ниже фактического уровня инфляции. В ведомстве уточнили, что данные получены во время мониторинга обращения лекарственных препаратов по ассортименту и стоимости. По информации Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,59%.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на лекарствах.

 
