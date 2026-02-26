В России усилят контроль за ценами на лекарства

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ усилить контроль за ценами на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Перечень поручений по итогам пресс-конференции главы государства, прошедшей 19 декабря 2025 года, размещен на сайте Кремля.

В нем говорится, что кабмин должен совместно с исполнительными органами субъектов России, Генеральной прокуратурой РФ, Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» усилить контроль за применением цен на лекарственные препараты, внесенные в перечень ЖНВЛП.

Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 апреля текущего года.

7 февраля в Росздравнадзоре заявили, что розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России по итогам 12 месяцев 2025 года выросли на 4,7%, что ниже фактического уровня инфляции. В ведомстве уточнили, что данные получены во время мониторинга обращения лекарственных препаратов по ассортименту и стоимости. По информации Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,59%.

