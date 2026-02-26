Путин поручил обеспечить своевременную поддержку семьям бойцов, погибших на СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству и прокуратуре провести проверку, чтобы проверить своевременное предоставление мер поддержки семьям погибших и пропавших без вести бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что необходимо «провести мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих сроки и порядок осуществления выплат» членам семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников специальной военной операции и принять решения, «обеспечивающие своевременное предоставление мер поддержки указанным лицам».

В декабре в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин извинился перед вдовой бойца спецоперации на Украине из Новосибирска за нерасторопность чиновников в выплате пенсии.

Российский лидер отметил, что обратит внимание на ситуацию и проведет работу с профильными ведомствами для решения вопроса. Путин подтвердил, что проблема с выплатами действительно есть и она связана с «избыточной бюрократией».

Ранее более 15 млн рублей выплат участникам СВО украли в российском регионе.