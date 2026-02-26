Размер шрифта
«Не хочу помнить его как несущего херню в прессе»: австрийский лыжник о Большунове

Австриец Фермойлен признал превосходство Коростелева над Большуновым
Максим Блинов/РИА Новости

Австрийский лыжник Мика Фермойлен отреагировал на заявление Александра Большунова, который назвал олимпийские соревнования цирком. Его слова приводит Sport24.

«Лучший лыжник в России — Савелий Коростелев, а Большунов ему уступает. Разница между ними сейчас настолько велика, и все видели это в гонках внутри России. Я не хочу помнить Большунова как депрессивного парня, который несет херню в прессе. Пусть лучше он останется в памяти как уникальный спортсмен, которого все видели на Олимпиаде в Пекине. К сожалению, сейчас Александр больше похож на первый вариант», — сказал Фермойлен.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее в Норвегии признались, что без Большунова было скучно на Олимпиаде-2026.

 
