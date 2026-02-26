Размер шрифта
Кабмин рассмотрит вопрос о господдержке фильмов об участниках СВО

Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов об участниках СВО
Сергей Аверин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о государственной поддержке фильмов об участниках специальной военной операции (СВО). Список поручений главы государства по итогам программы «Итоги года» опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о государственной поддержке производства, проката и показа фильмов, посвященных участникам специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Поручение предстоит выполнить правительству России. Кабмин должен будет отчитаться о проделанной работе до 1 августа 2026 года.

Сегодня в России постепенно выстраивается комплексная система поддержки ветеранов СВО, позволяющая им успешно адаптироваться к мирной жизни. 2026 год станет показательным в плане возможностей для обучения, профессиональной переподготовки, развития спортивных навыков и активного участия в общественной деятельности — вне зависимости от состояния здоровья или условий службы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стивен Сигал снял фильм об СВО.

 
