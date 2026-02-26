15 миллиардов ущерба: России выдали сооснователя пирамиды Life is Good

Из ОАЭ в Россию экстрадирован 36-летний Сергей Санников, один из основателей финансовой пирамиды Life is Good. Он находился в международном розыске с февраля 2024 года по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, пирамида действовала с 2014 года в девяти регионах России, привлекая средства более 18 тыс. граждан под обещания доходности до 30% годовых. Общая сумма ущерба оценивается свыше 15 млрд рублей. Ранее «Газета.Ru» публиковала истории пострадавших вкладчиков, потерявших миллионы. Сооснователь пирамиды Роман Василенко до сих пор скрывается на Кипре.

В Россию из ОАЭ был экстрадирован один из основателей финансовой пирамиды Life is Good Сергей Санников. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола», — говорится в ее заявлении.

36-летний Санников находился в международном розыске с февраля 2024 года, тогда же он был задержан на территории ОАЭ, благодаря сотрудничеству через каналы Интерпола была согласована его экстрадиция в Россию.

Уголовное дело

По данным следствия, финансовая пирамида действовала с 2014 года в девяти регионах страны. Ее организаторы развернули сеть филиалов под единым брендом и привлекали граждан в качестве пайщиков кооператива, обещая либо получение жилья, либо доходность до 30% годовых.

Life is Good при этом действовала как классическая пирамида и не осуществляла реальные инвестиции, а производила выплаты и покупку недвижимости за счет средств новых участников.

О ликвидации схемы МВД РФ объявило в марте 2022 года, а уже в апреле был объявлен в розыск другой ее основатель Роман Василенко. Четверо подозреваемых была арестованы, еще пятеро, включая 53-летнего Василенко, объявлены в розыск.

В 2023 году против него и других фигурантов возбудили 13 уголовных дел по статьям о мошенничестве, незаконном привлечении средств и создании преступного сообщества.

В феврале 2024 года МВД сообщило о завершении расследования. Потерпевшими признали 221 человека, однако всего, по версии следствия, в схему были вовлечены более 18 тыс. россиян, вложивших в кооператив свыше 15 млрд рублей.

Как обманывали участников пирамиды

Ранее «Газете.Ru» удалось побеседовать с пострадавшими от деятельности Life is Good.

Так жительница Санкт-Петербурга Евгения Кольцова (имя изменено) вложила в пирамиду более 3 млн рублей, доверившись подруге, которая в 2019 году привела Евгению на мероприятие Life is good, где агитировала за пассивный доход.

Сначала Кольцова открыла счет на 100 тысяч рублей, затем подруга уговорила ее продать квартиру в Магадане, откуда переехала женщина, и вступить в жилищный кооператив, а позже — продать машину и вложить все деньги в инвестсчет.

Поддавшись уговорам подруги, Кольцова взяла кредит на миллион рублей и вложила его в пирамиду. После краха пирамиды Кольцовой пришлось объявить себя банкротом, уволиться с работы и год жить на пенсии. До сих пор она пытается вернуть деньги.

В свою очередь жительница Солнечногорска Наталья Орская (имя изменено) доверилась лучшей подруге Оксане, которая стала адептом Life is good в 2020 году. Полтора года подруга агитировала коллег вступить в пирамиду, обещая пассивный доход около 25%.

Наталья взяла кредит на 640 тысяч рублей и передала деньги Оксане, чтобы та положила их на «инвестиционный счет». Подруга обещала переводить проценты для покрытия кредита. Первые месяцы схема работала: до декабря 2021 года Наталья получала по 20 тысяч рублей ежемесячно. Однако затем выплаты прекратились, хотя подруга убеждала Наталью, что проблемы временные.

Наталья обратилась в суд, однако проиграла его. Она до сих пор выплачивает долги и пытается вернуть средства, подав заявление в МВД на четверых организаторов.

Где основатель пирамиды?

Газета «Известия» ранее сообщала, что основатель финансовой пирамиды Life is good Роман Василенко был обнаружен на Кипре. Как выяснил блогер-расследователь Андрей Алистаров, Василенко вместе с супругой, которая также находится в федеральном розыске, проживает на двух объединенных трехэтажных виллах в районе Пафоса, на берегу моря. Стоимость недвижимости эксперт оценивает примерно в €10 млн.

Местонахождение установили по деталям на видео, которые Василенко регулярно выкладывает на свой YouTube-канал, снимая мотивационные ролики на фоне бассейна и скульптур.

После публикации расследования выяснилось, что у него есть и третья вилла, а также инвестиционный проект в Лимасоле.