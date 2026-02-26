Размер шрифта
В Москве вынесли приговор вандалу, облившему краской здание музея на Красной площади

Суд Москвы дал 2 года вандалу, облившему краской здание музея на Красной площади
Виталий Белоусов/РИА Новости

Тверской районный суд Москвы вынес приговор мужчине, облившему краской здание Государственного исторического музея на Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал Фролова А.А. виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

В августе 2025 года в пресс-службе администрации Волжского Волгоградской области заявили, что ищут мужчину, который неоднократно испражнился на фигуру Чебурашки, установленную в сквере на улице Алексндрова. Власти обнародовали видеозапись, на которой видно, как нарушитель подходит к памятным фигурам мультипликационных персонажей, оглядывается, затем совершает акт вандализма и уходит.

В мае того же года неизвестные осквернили памятник советским солдатам во Всеволожском районе Ленобласти. На месте захоронения солдат 946-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии вблизи деревни Ненимяки нашли наклейки с изображением генерала Власова — советского военачальника, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистской Германии. Возбуждено уголовное дело о вандализме.

Ранее в Приморском крае осквернили памятник Ленину.

 
