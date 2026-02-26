В Москве вынесли приговор вандалу, облившему краской здание музея на Красной площади

Тверской районный суд Москвы вынес приговор мужчине, облившему краской здание Государственного исторического музея на Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал Фролова А.А. виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

В августе 2025 года в пресс-службе администрации Волжского Волгоградской области заявили, что ищут мужчину, который неоднократно испражнился на фигуру Чебурашки, установленную в сквере на улице Алексндрова. Власти обнародовали видеозапись, на которой видно, как нарушитель подходит к памятным фигурам мультипликационных персонажей, оглядывается, затем совершает акт вандализма и уходит.

В мае того же года неизвестные осквернили памятник советским солдатам во Всеволожском районе Ленобласти. На месте захоронения солдат 946-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии вблизи деревни Ненимяки нашли наклейки с изображением генерала Власова — советского военачальника, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистской Германии. Возбуждено уголовное дело о вандализме.

Ранее в Приморском крае осквернили памятник Ленину.