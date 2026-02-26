Греф раскрыл последствия налоговых изменений

Налоговые изменения привели к остановке роста безналичных платежей. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе конференц-звонка, передает «Интерфакс».

«У нас была очень хорошая позитивная динамика безналичных транзакций. Она остановлена сейчас. Очевидно, что вот целый ряд налоговых инициатив привел к тому, что замена наличного оборота безналичным, она остановилась», — сказал глава кредитной организации.

Греф добавил, что результаты повышения НДС можно будет увидеть по итогам первого квартала. Сейчас, по его словам, изменений не фиксируется.

11 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах ввести с 2027 года НДС 22% на иностранные товары. Он отметил, что такие нововведения необходимы, чтобы создать равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах. Также Алиханов считает необходимым привлекать маркетплейсы к ответственности за незаконный товарооборот.

