Гуменник рассказал, когда примет участие в «Ледниковом периоде»

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что сможет принять участие в шоу «Ледниковый период» только после завершения карьеры. Его слова передает «Чемпионат».

«Обычно же катается один партнер в паре — фигурист, а второй — не фигурист, надо с ним научиться кататься, а я еще и одиночник… В общем, это так сразу не получится, придется очень много тренироваться. И, наверное, когда уже правда что-нибудь выиграю серьезное и закончу карьеру, тогда можно будет присоединиться», — сказал Гуменник.

Петр Гуменник является чемпионом России, двукратным победителем финала Гран-при России и бронзовым призером этапа Гран-при Rostelecom Cup. На Олимпиаде 2026 года фигурист набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее в ITA отказались называть количество проверок на допинг российских фигуристов.