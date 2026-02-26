Размер шрифта
Во время поисков девочки в Смоленске нашли машину, которая может иметь отношение к делу

КП: в Смоленске во время поисков девочки нашли машину и покрывало с волосами
dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

В Смоленске во время поисков девочки обнаружили вещи, которые могут иметь отношение к делу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на волонтеров.

По их словам, в гаражах обнаружили машину с ключами в замке зажигания. Внутри якобы было покрывало с большим количеством волос, которые по цвету визуально похожи на волосы пропавшей. Их забрали, чтобы провести тесты. Ситуацию официально пока не комментировали.

Помимо этих предметов также около входа в подвал нашли черную перчатку, но неизвестно, принадлежит ли она пропавшей.

«Что странно – поисковая собака берет след только до выхода из подъезда, дальше следа нет», – сообщается в публикации.

Школьницу ищут с 24 февраля. Утром она ушла гулять с собакой, домой не вернулась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают разные версии.

Известно, что в телефоне девочки не обнаружили подозрительных переписок.

Ранее в Смоленске почти 320 человек ищут пропавшую девятилетнюю девочку.

 
