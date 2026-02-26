Размер шрифта
Список требований США к Ирану назвали ультиматумом и шантажом

Востоковед Сажин: США фактически выдвинули Ирану ультиматум в Женеве
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Опубликованный американскими СМИ список требований США к Ирану в рамках переговоров в Женеве, включающий, среди прочего, ликвидацию ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, можно назвать ультиматумом. Иран вряд ли согласится на это. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Если подходить с точки зрения взглядов Ирана на свою ядерную программу в целом, то кроме незначительных послаблений, которые заключаются в якобы разрешении со стороны Вашингтона обогащать уран до низкого уровня в медицинских целях, то все остальное, в общем, является продолжением тех требований или уточнением тех требований, которые уже давным-давно выдвинули США и Израиль в отношении Ирана», — подчеркнул он.

По оценке Сажина, новым в требованиях США к Ирану в рамках переговоров в Женеве является заявление о необходимости для Тегерана уничтожить ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

«Это можно рассматривать как, безусловно, жесткое требование, как ультиматум <...> Можно сказать, что американцы в этот раз высказали очень жесткие требования по ядерной программе Ирана, еще более ужесточив те предварительные условия, которые были высказаны в Вашингтоне, поэтому я думаю, что это как раз является американским шантажом в отношении Ирана», — заключил специалист.

С точки зрения Сажина, Иран вряд ли согласится на такие требования. Он не исключил, что такой «жесткий» список США могут впоследствии использовать для заявлений о том, что попытки договориться с Тегераном были, однако Иран не согласился. Такое положение дел чревато обострением отношений Тегерана и Вашингтона.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников опубликовала список требований, представленных Вашингтоном Тегерану на переговорах в Женеве.

Речь идет о том, что Иран должен ликвидировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передать весь обогащенный уран под контроль Вашингтона.

Кроме того, Вашингтон предлагает Ирану минимальное смягчение санкций с возможностью обсуждения дальнейших послаблений и допускает возобновление работы реактора в Тегеране, при условии, что он будет перерабатывать низкообогащенный уран для медицинских целей.

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы сделка была бессрочной.

Ранее Иран и США взяли паузу на переговорах в Женеве.

 
