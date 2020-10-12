ЕС продлил антироссийские санкции

Европейский союз на год продлил санкции по химоружию против России, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

В заявлении говорится, что санкционный режим наложен на РФ вплоть до 16 октября 2021 года. В качестве причины продления санкций называется химоружие и указывается дело Скрипалей.

«ЕС продлил <...> санкционный режим за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек — пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех — с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», — говорится в тексте.

Аналогичное решение ЕС принимал и в октябре прошлого года.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизни. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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