Правозащитники сообщили о 585 задержанных в воскресенье белорусах

На прошедших накануне в городах Белоруссии протестных акциях задержали 585 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

В списке задержанных числится архитектор Никита Домрачев — брат белорусской биатлонистки, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

Ранее прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин заявил, что около трех тысяч человек привлечены к административной ответственности за все время с начала протестов в Минске. По его словам, две трети виновных были арестованы, более тысячи человек получили наказание в виде административного штрафа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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