Белый дом США настаивает на возвращении отмененных президентских дебатов
Вторые президентские дебаты в США, назначенные на 15 октября, должны состояться и пройти в оффлайн-формате. Об этом заявил представитель Белого дома Брайан Моргенштерн, передает «Интерфакс».
«Президент готов к дебатам, и его врачи разрешили ему участвовать в публичных мероприятиях. Они сказали, что он больше не представляет опасности для передачи (коронавируса ), поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график», — говорится в сообщении.
Ранее заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп сообщил, что врачи подтверждают формирование у него иммунитета.
2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.
Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.
Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.
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