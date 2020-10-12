Белый дом США настаивает на возвращении отмененных президентских дебатов

Вторые президентские дебаты в США, назначенные на 15 октября, должны состояться и пройти в оффлайн-формате. Об этом заявил представитель Белого дома Брайан Моргенштерн, передает «Интерфакс».

«Президент готов к дебатам, и его врачи разрешили ему участвовать в публичных мероприятиях. Они сказали, что он больше не представляет опасности для передачи (коронавируса ), поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график», — говорится в сообщении.

Ранее заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп сообщил, что врачи подтверждают формирование у него иммунитета.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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