Путина удивило отсутствие портрета Ленина в кабинете Зюганова
Полина Рутковская
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Президент России Владимир Путин перед видеоконференцией с лидерами думских фракций заметил отсутствие портрета Ленина в кабинете лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщает портал «Вести.Ru».
«У Геннадия Андреевича за спиной… портрет Пушкина? А где же Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс?» – поинтересовался глава государства.
Зюганов отметил, что находится «в достойном окружении» портрета Пушкина, герба Советского Союза, знамени Победы и Родины-матери, указано в сообщении.
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