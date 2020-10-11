Путина удивило отсутствие портрета Ленина в кабинете Зюганова

Президент России Владимир Путин перед видеоконференцией с лидерами думских фракций заметил отсутствие портрета Ленина в кабинете лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщает портал «Вести.Ru».

«У Геннадия Андреевича за спиной… портрет Пушкина? А где же Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс?» – поинтересовался глава государства.

Зюганов отметил, что находится «в достойном окружении» портрета Пушкина, герба Советского Союза, знамени Победы и Родины-матери, указано в сообщении.

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