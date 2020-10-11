Глава Евросовета призвал стороны конфликта в Карабахе к перемирию

Глава Европейского совета Шарль Мишель обратился к сторонам конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе к соблюдению достигнутых ранее договоренностей в Москве на трехсторонней встрече. Об этом он написал в своем Twitter.

Так, он призвал власти Азербайджана и Армении к прекращению огня в регионе, что, по его мнению, является «важным шагом на пути к деэскалации».

«Я призываю стороны соблюдать прекращение огня, чтобы избегать большего насилия и не подвергать опасности гражданских лиц», — написал Мишель.

Кроме того, глава Евросовета подчеркнул важность возобновления переговоров без предварительных условий.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев не исключает переговоров с Пашиняном

— Президент Армении заявил об отсутствии альтернативы переговорам по Карабаху

— Азербайджан сообщает об обстреле специального полка ВС Армении