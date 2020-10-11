Президент Армении заявил об отсутствии альтернативы переговорам по Карабаху
Президент Армении Армен Саркисян заявил об отсутствии альтернативы переговорам по Карабаху. Его слова передает РИА «Новости».
После двух недель боев народ Карабаха показал, что он непобедим «даже в борьбе против Азербайджана, Турции и завезенных в регион исламистских террористических групп», сказал Саркисян.
Поэтому, по его мнению, нет другого решения конфликта, кроме возвращения за стол переговоров.
Саркисян в очередной раз высоко оценил роль России в вопросе содействия прекращению военных действий.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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