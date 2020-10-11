Алиев оценил итоги переговоров Баку и Еревана в Москве по Карабаху

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что положительно оценивает итоги переговоров Азербайджана и Армении в Москве по нагорнокарабахскому конфликту. Об этом сообщает РБК.

Он объяснил, что оценивает итоги переговоров позитивно, так как был объявлен режим прекращения огня.

«А также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — добавил Алиев.

Таким образом он оценил итоги состоявшейся в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна при участии главы МИД России Сергея Лаврова.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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