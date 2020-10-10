Баку заявил, что «гуманитарное перемирие» в Карабахе пока не началось

Глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «гуманитарное перемирие» в зоне конфликта в Нагорном Карабахе пока не началось. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, для этого пока отсутствуют условия, так как армия Армении «продолжает обстреливать азербайджанские позиции и гражданское население».

Как отметил министр, «гуманитарным перемирием» будут заниматься представители Международного комитета Красного Креста (МККК). Данная работа будет организована в разных направлениях линии соприкосновения в Нагорно-карабахском регионе.

Байрамов также добавил, что МККК будет заниматься вопросами обмена телами, военнопленными.

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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