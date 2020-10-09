Путин предложил главам МИД Армении и Азербайджана провести встречу в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана провести 9 октября ряд консультаций в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Так, российский лидер предлагает при посредничестве министра иностранных дел России обсудить вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Путин призвал стороны прекратить происходящие в регионе боевые действия.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.