Демократы хотят создать комиссию для оценки психического здоровья Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и член палаты представителей конгресса Джейми Раскин представят законопроект о создании комиссии, которая займется оценкой здоровья, физического и психического, президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что комиссия будет создана в соответствие с 25-й поправкой к Конституции США, которая позволяет «конгрессу содействовать обеспечению эффективного и непрерывного руководства в высшем офисе исполнительной власти правительства».

Трамп прокомментировал эту информацию у себя в Twitter.

«Это сумасшедшая Нэнси должна быть под наблюдением. Ее не зря называют сумасшедшей», — написал президент.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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