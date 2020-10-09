Демократы хотят создать комиссию для оценки психического здоровья Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и член палаты представителей конгресса Джейми Раскин представят законопроект о создании комиссии, которая займется оценкой здоровья, физического и психического, президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что комиссия будет создана в соответствие с 25-й поправкой к Конституции США, которая позволяет «конгрессу содействовать обеспечению эффективного и непрерывного руководства в высшем офисе исполнительной власти правительства».
Трамп прокомментировал эту информацию у себя в Twitter.
«Это сумасшедшая Нэнси должна быть под наблюдением. Ее не зря называют сумасшедшей», — написал президент.
2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.
Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.
Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.
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