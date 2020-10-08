Трамп сообщил, что почти перестал принимать лекарства от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что почти прекратил принимать лекарства от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox Business.

Глава Белого дома выразил уверенность, что от него уже нельзя заразиться COVID-19.

«Думаю, я почти ничего (препараты. — «Газета.Ru») не принимал. Я думаю, что уже закончил практически все», — сказал Трамп.

Он также отметил, что обладает исключительным здоровьем. По словам американского лидера, оно помогло ему справиться с коронавирусной инфекцией.

«Я вернулся, потому что я идеальный физически экземпляр и я невероятно молод», — заявил Трамп.

Он заверил, что находится в добром здравии, потеряв во время болезни лишь «пару фунтов» веса. При этом он не имеет проблем с сердцем, не болеет диабетом, добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом американский лидер вернулся в Белый дом из больницы. У него и первой леди США Меланьи Трамп обнаружили COVID-19 после того, как у советницы главы государства Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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