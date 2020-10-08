Азербайджан обсуждает Карабах с Минской группой ОБСЕ в Женеве
Переговоры по военному конфликту в Нагорном Карабахе проходят 8 октября в Женеве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что встреча проходит за пределами ООН, в закрытом формате.
В российском постпредстве подтвердили агентству, что 8 октября в швейцарскую столицу прибыл сопредседатель Минской группы ОБСЕ от РФ Игорь Попов.
Со среды, 7 октября, в Женеве также находится глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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