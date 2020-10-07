Армения опровергла сообщения о планируемых переговорах по Карабаху
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян опровергла информацию, согласно которой 8 октября в Женеве пройдут переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Распространяемая в СМИ информация о предстоящей встрече не соответствует действительности», — сказала она.
Нагдалян подчеркнула, что «нельзя одной рукой вести переговоры, а другой — военные действия против Армении и Арцаха».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по конфликту в непризнанном Нагорном Карабахе пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября — в Москве.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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