Армения опровергла сообщения о планируемых переговорах по Карабаху

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян опровергла информацию, согласно которой 8 октября в Женеве пройдут переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Распространяемая в СМИ информация о предстоящей встрече не соответствует действительности», — сказала она.

Нагдалян подчеркнула, что «нельзя одной рукой вести переговоры, а другой — военные действия против Армении и Арцаха».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по конфликту в непризнанном Нагорном Карабахе пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября — в Москве.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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