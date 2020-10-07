В Раде предложили запретить «отрицание факта агрессии РФ» в СМИ

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда зарегистрировал законопроект, который запрещает «отрицание факта военной агрессии РФ по отношению к Украине». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

Законопроектом не допускается использование в СМИ «отрицания факта военной агрессии РФ по отношению к Украине, оккупации РФ части территории Украины и ведения РФ гибридной войны против Украины».

Документ предусматривает штрафы в случае нарушения данной нормы. Помимо этого, если нарушения не были устранены в течение месяца после штрафа и в случае повторного нарушения возможно аннулирование лицензии вещателя.

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