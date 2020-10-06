ЦИК Киргизии отложила вопрос о самороспуске

Центральная избирательная комиссия Киргизии отложила обсуждение вопроса о самороспуске, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ЦИК Гульнару Джурабаеву.

Она рассказала, что председатель комиссии Нуржана Шайлдабекова заявила о желании уйти в отставку после признания результатов выборов недействительными.

Большинство членов ЦИК заявили о необходимости полностью распустить комиссию, так как решение об аннулировании результатов принималось коллегиально, а не лично Шайлдабековой.

По словам Джурабаевой, в связи с этим возник вопрос: кто будет назначать новых членов Центризбиркома, если нынешняя комиссия пойдет на самороспуск.

«Возникнет такой правовой вакуум», — пояснила она.

По этой причине обсуждение самороспуска решили пока отложить, добавила член ЦИК.

Ранее стало известно, что ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в стране недействительными.

5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

В столкновениях, по сведениям минздрава республики, пострадали 590 человек. Один погиб.