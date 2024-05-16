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Суд избрал меру пресечения заведующему клиникой Хайдарова

Заведущего клиникой Хайдарова Илью Елагина поместили под домашний арест

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Заведующего хирургическим отделением клиники «Ай Кью Пластик» Илью Елагина поместили под домашний арест. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Столичный суд вынес решение в отношении 45-летнего медика по ходатайству СК. Пока неизвестно, какая мера пресечения будет избрана в отношении второго фигуранта дела — врача-хирурга Тамерлана Кадзаева.

16 мая сообщалось, что в Замоскворецкий районный суд города Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения врачам столичной клиники «Ай Кью Пластик». До этого медиков задержали. По месту проживания фигурантов правоохранительные органы провели обыски. 15 мая им предъявили обвинение.

15 апреля главное следственное управление СК по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique были проведены обыски по делу Гаврилова. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

По данным следствия, продюсер Петр Гаврилов почувствовал себя плохо после операции, проведенной в клинике IQ Plastique и обратился к медикам из учреждения за помощью. После этого мужчине оказали дополнительные услуги, но его состояние не улучшилось. В связи с этим пациента перевели в другую больницу, где он впал в кому. Через некоторое время мужчины не стало.

Ранее Бородина пожаловалась на болезнь и аллергию.

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