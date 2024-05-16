Названы главные торговые партнеры Украины

Китай по итогам января — апреля стал крупнейшим торговым партнером Украины. Объем поставок из КНР в страну составил $4,2 млрд в денежном выражении. Об этом говорится в сообщении украинской Государственной таможенной службы.

Второе место среди экспортеров заняла Польша, которая за первые четыре месяца 2024 года направила на рынок Украины товаров на $2,3 млрд. Тройку лидеров замыкает Германия, чей экспорт в страну составил $1,8 млрд.

65% от общего объема поставок из других стран в Украину пришлось на машины, оборудование и транспорт, продукцию химической промышленности и топливо.

Ключевыми импортерами украинских товаров стали Польша ($1,3 млрд), Китай ($1,2 млрд) и Испания ($1,1 млрд). Основная доля закупок пришлась на продовольственные товары, металлы и минеральные продукты.

До этого президент РФ Владимир Путин указал на хорошие темпы роста торговли с КНР. Он также отметил, что около 90% всех расчетов между странами проходят в нацвалютах.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР и РФ выдержали испытание международной ситуацией.