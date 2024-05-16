Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы главные торговые партнеры Украины

Китай и Польша стали крупнейшими торговыми партнерами Украины

close
100%
Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Китай по итогам января — апреля стал крупнейшим торговым партнером Украины. Объем поставок из КНР в страну составил $4,2 млрд в денежном выражении. Об этом говорится в сообщении украинской Государственной таможенной службы.

Второе место среди экспортеров заняла Польша, которая за первые четыре месяца 2024 года направила на рынок Украины товаров на $2,3 млрд. Тройку лидеров замыкает Германия, чей экспорт в страну составил $1,8 млрд.

65% от общего объема поставок из других стран в Украину пришлось на машины, оборудование и транспорт, продукцию химической промышленности и топливо.

Ключевыми импортерами украинских товаров стали Польша ($1,3 млрд), Китай ($1,2 млрд) и Испания ($1,1 млрд). Основная доля закупок пришлась на продовольственные товары, металлы и минеральные продукты.

До этого президент РФ Владимир Путин указал на хорошие темпы роста торговли с КНР. Он также отметил, что около 90% всех расчетов между странами проходят в нацвалютах.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР и РФ выдержали испытание международной ситуацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами