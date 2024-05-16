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Более 200 улиц попали в зону затопления при паводке в Орске

Более 200 улиц попали в зону затопления при паводке в Орске Оренбургской области

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Reuters

Свыше двухсот улиц попали в зону затопления во время паводка в Орске в Оренбургской области. На ремонт улиц направлено 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства, передает ТАСС.

«Принято решение выделить 100 млн рублей из регионального резервного фонда по чрезвычайным ситуациям на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах улично-дорожной сети Орска, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Всего в Орске в зону затопления попали более 200 улиц. Сейчас на них ведется обследование поврежденных участков», — следует из сообщения.

В апреле в России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения были и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область из-за паводка.

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