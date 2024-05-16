Политолог объяснил смысл заявления России и Китая о стратегическом взаимодействии

Заявление об углублении отношений России и Китая носит политический характер и является ответом на западное давление, считает политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Документ также говорит о новых масштабных проектах, о которых страны заявят позже, объяснил он в беседе с 360.ru.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В том числе в нем подчеркивается, что выступают за завершение конфликта на Украине и против перехода боевых действий в неконтролируемую фазу.

«Заявление доказывает, что Россия и Китай остаются союзниками, несмотря на то давление, которое оказывают на нас. Несмотря на те угрозы, которые используют против китайцев, — считает Журавлев. — Вот заявление показывает — давление не сработало».

Тема партнерства двух стран затрагивает вопросы экономики, транспорта и военно-техническое сотрудничество, пояснил эксперт. Боле того, документ, по его мнению, может стать предвестником новых громких совместных проектов, так как Россия выгодна Китаю как «точка для вложения капитала», каких сейчас очень мало.

«Сейчас все играют на заемные деньги, а, значит, всем нужна не просто прибыль, а прибыль выше процента по займу. А таких, которые дают выше процента по займу, очень мало», — объяснил Журавлев.

Лидеры западных стран подписанное заявление воспримут в штыки, а вот положительной оценки можно ждать от стран БРИКС и Глобального Юга.

В Совфеде ранее оценили итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина.