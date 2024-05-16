Россиянин перевел мошенникам более 3 млн рублей из-за сообщения о взломе Госуслуг

В Челябинской области 48-летний мужчина поверил мошенникам, сообщившим о взломе Госуслуг, и лишился 3 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Троицком районе. Неизвестные сообщили мужчине о том, что его аккаунт на сервисе Госуслуги якобы взломали, и теперь его сбережения в опасности. Преступники убедили его оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».

Россиянин поверил аферистам и последовал их инструкциям, оформив кредиты на общую сумму более 3,1 млн рублей. Все средства он перевел на счета, которые предоставили преступники.

Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее россиянка перевела мошенникам более 1 млн рублей после звонка о перерасчете пенсии.