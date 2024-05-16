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Силы ПВО РФ сбили еще один дрон ВСУ под Белгородом

МО РФ: силы ПВО сбили еще один украинский дрон в Белгородской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«16 мая около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — уточнили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что уничтожили дрон самолетного типа.

Днем в четверг, 16 мая, в Белгороде вновь объявили ракетную опасность, которая продлилась 10 минут.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что боевые беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три поселка в регионе. До этого в мэрии Белгорода сообщили о нарушениях в работе средств оповещения населения.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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